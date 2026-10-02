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Финансирование госпрограммы "Земля" в 2027 году увеличится на 3%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса (программа "Земля") в 2027 году предусмотрено в 33 млрд 370,2 млн рублей против 32 млрд 383,8 млн рублей в 2026 году. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на трехлетку, внесенному правительством в Госдуму.

Таким образом, оно увеличится на 3%.

На 2028 год предусмотрено снижение до 27 млрд 421,2 млн рублей, в 2029 году финансирование может немного подрасти - до 27 млрд 520,7 млн рублей.

Всего в ближайшие три года на реализацию госпрограммы предполагается направить 88 млрд 312,1 млн рублей.

Основные средства предназначены для федерального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения": в 2027 году - 11 млрд 920,5 млн рублей против 13 млрд 805,1 млн рублей в 2026 году, в 2028-2029 годах - по 10 млрд 711,2 млн рублей в год.

В целом финансирование госпрограммы снижается. Как заявляла министр сельского хозяйства Оксана Лут в Совете Федерации в сентябре 2025 года, объем финансирования программы год от года меняется, "но в целом мы остаемся вокруг 40 млрд рублей".

Госпрограмма "Земля" была разработана Минсельхозом по поручению президента РФ по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году. Предполагается, что за этот срок в оборот будет введено 13,2 млн га сельхозземель. К концу 2025 года ввод земель превысил 3 млн га.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается в более 40 млн га.

По данным Росреестра на 1 января 2026 года, площадь земель сельхозназначения составила 374,2 млн га. В том числе 200,7 млн га занимали сельхозугодья, из которых 118,8 млн га - пашня.

Минсельхоз
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