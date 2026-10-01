Песков отметил надежность РФ как поставщика зерна, несмотря на проблемы с вывозом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировые рынки, хотя сейчас есть проблема с его вывозом из-за украинских атак в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировые рынки. Да, мы сейчас имеем проблемы с вывозом этого зерна в связи с тем, что Черное море сейчас мало пригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий киевского режима", - сказал Песков журналистам на полях пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом он напомнил, что по поручению президента правительство занимается обеспечением альтернативных путей транспортировки.

"И мы, конечно, будем дальше выполнять все наши обязательства по той части зерна, которое предназначено для экспорта, а эта часть значительна", - сказал Песков.

Комментируя действия Эстонии, которая блокирует вывоз российского и белорусского зерна, он сказал: "Эстония, наверное, внесет свой вклад в нехватку продовольствия на мировых рынках, это будет "достойный вклад", наверное, они смогут этим гордиться. И, наверное, этот вклад высоко оценят где-нибудь в Африке, где очень много людей просто не имеют возможности получать продукты питания".