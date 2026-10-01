Бюджет ФОМС сверстан с дефицитом, его покроют за счет переходящих остатков

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, где заложен дефицит бюджета фонда на всю трехлетку.

Доходы ФОМС в 2027 году заложены в сумме 5,038 трлн рублей, расходы - 5,206 трлн рублей. Дефицит составит 168 млрд рублей. В 2028 году доходы составят 5,398 трлн рублей, расходы - 5,474 трлн рублей, дефицит - 75,3 млрд рублей. В 2029 г. доходы составят 5,658 трлн рублей, расходы - 5,785 трлн рублей, дефицит - 126,6 млрд рублей.

"Проект бюджета фонда на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов сбалансирован переходящими остатками средств", - говорится в пояснительной записке.

По расчетам, приведенным в пояснительной записке, остатки средств фонда сократятся с 370,1 млрд рублей на начало 2027 года до 158,7 млн рублей на конец 2029 года.

Основной источник доходов - страховые взносы на ОМС. В 2027 году они составят 4,578 трлн рублей, или 90,9% всех доходов. Взносы за работающее население 2027 года оценены в 3,265 трлн рублей, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Взносы за неработающее население составят 1,314 трлн рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году. Трансферты из федерального бюджета сократятся с 481,4 млрд рублей в 2026 году до 372,6 млрд рублей в 2027 году.

В пояснительных материалах говорится, что пересмотр пониженных тарифов для малого и среднего бизнеса обеспечит фонду дополнительно 103,1 млрд рублей в 2027 году, 110,4 млрд рублей в 2028 году и 118,2 млрд рублей в 2029 году. С 2026 года пониженный тариф страховых взносов (15% с выплат сверх 1,5 МРОТ вместо общего тарифа 30%) сохранен только для субъектов МСП из перечня приоритетных отраслей. Перечень утвержден распоряжением правительства, в него вошли 54 вида деятельности.

Объем поступлений налога на профессиональный доход, налогов на совокупный доход, а также задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам планируется на 2027 год в сумме 82,5 млрд рублей, на 2028 год - 100,5 млрд рублей, на 2029 год - 15,6 млрд рублей. В пояснительной записке уточняется, что основная доля в налоговых поступлениях приходится на налог на профессиональный доход. Объем поступлений налога на профессиональный доход в 2027 и 2028 годах увеличится по сравнению с предыдущими годами соответственно на 32 млрд рублей и 18 млрд рублей.

"В связи с завершением 31 декабря 2028 года эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" объем доходов на 2029 год в части выплат в отношении лиц, применяющих указанный специальный налоговый режим, будет определен в последующие периоды после подведения итогов эксперимента и принятия соответствующих решений, в том числе законодательных", - говорится в материалах.