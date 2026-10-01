Минфин планирует привлечь в IV квартале от размещения ОФЗ 2,45 трлн рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минфин в четвертом квартале 2026 года планирует привлечь от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) ориентировочно 2,45 трлн рублей, следует из графика аукционов на сайте министерства.

План на третий квартал составлял 1,5 трлн рублей, как и во втором квартале (план первого квартала был меньше - 1,2 трлн рублей).

Всего запланировано 11 аукционных дней: по четыре в октябре и декабре, три - в ноябре.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет, от размещения которых планируется привлечь порядка 1,2 трлн рублей, и от 10 лет (1,25 трлн рублей).

Программа внутренних государственных заимствований предусматривает в 2026 году валовой объем размещения 5,510 трлн рублей, погашение - 1,337 трлн рублей, чистое привлечение - 4,173 трлн рублей. Однако, исходя из материалов к проекту бюджета на следующую трехлетку, прогноз чистого привлечения в 2026 году повышен до 5,016 трлн рублей.

За три предыдущих квартала было привлечено от размещения ОФЗ порядка 4,13 трлн рублей.

В III квартале ведомство планировало привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. При этом 8 июля, а также в период с 20 июля по 2 сентября аукционы были приостановлены для снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации. В итоге в июле размещение состоялось только в один день - 1 июля, объем привлечения составил всего 9,1 млрд рублей. Аукцион 15 июля, когда Минфин впервые с ноября 2025 года предложил флоатер, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. Однако 2 сентября после перерыва Минфин вернулся на рынок с флоатером сразу на 1 трлн рублей, который был размещен полностью. Аукцион 30 сентября был признан несостоявшимся. Таким образом, в третьем квартале было привлечено 1,264 трлн рублей, объем размещения в номинальном выражении составил 1,39 млрд рублей.

Во II квартале от продажи рублевых ОФЗ было привлечено почти 1,495 трлн рублей при плане в 1,5 трлн рублей (недобор к плану составил всего 5,44 млрд рублей, или 0,36%). В номинальном выражении объем размещения рублевых ОФЗ составил 1,715 трлн рублей. При этом Минфин не проводил аукционы в последний аукционный день второго квартала - 24 июня - в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

В первом квартале Минфин за счет размещения ОФЗ привлек в общей сложности 1,37 трлн рублей при квартальном плане 1,2 трлн рублей. В номинальном выражении объем размещения ОФЗ в январе-марте составил 1,538 трлн рублей.