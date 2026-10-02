РЖД изменят сбор за возврат билетов с 1 декабря

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Прогрессивная шкала сбора за возврат железнодорожных билетов на поезда дальнего следования заработает с 1 декабря 2026 года, сообщает ОАО "РЖД".

Новый порядок сбора применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года. До 30 ноября 2026 года включительно сбор останется прежним - 3,70 руб.

Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата билета:

- 1% – при возврате за 45 суток и более до отправления;

- 3% – от 30 до 44 суток;

- 5% – от 10 до 29 суток;

- 10% – за 9 и менее суток до отправления.

РЖД поясняют, что при расчете сбора в процентном соотношении учитывается стоимость проездного документа без стоимости комплекса сервисных услуг и без платы за пользование комплектом постельного белья.

Сбор также не взимается при возврате денег за сдаваемые билеты (например, невозвратные билеты), если осуществляется возврат только стоимости комплекса сервисных услуг, постельного белья, а также в других случаях, предусмотренных правилами перевозок пассажиров ж/д транспортом.

В международном сообщении за возврат проездных документов, оформленных для проезда в сообщении со странами СНГ и Абхазией, взимается сбор, аналогичный установленному для внутригосударственного сообщения, а в сообщении с Китаем, Монголией и Северной Кореей сбор за возврат остается без изменений (5 швейцарских франков).

Ранее ФАС России приняла решение об изменении порядка взимания сбора за оформление возврата денег за неиспользованный билет в поезда дальнего следования, соответствующий приказ от 3 августа 2026 года №616/26 вступил в силу 11 сентября.

Документ установил общие правила и максимальный порог сбора – не более 10% от стоимости билета. Конкретные размеры сбора в этих рамках должны устанавливаться перевозчиками с учетом баланса интересов пассажиров и необходимости более эффективного использования мест в поездах.