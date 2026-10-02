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Премьер-министр Киргизии призвал устранить барьеры для перевозки товаров внутри ЕАЭС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске поднял вопрос о сохраняющихся барьерах на внутренних границах ЕАЭС.

"На сегодня сохраняются физические барьеры на внутренних границах Союза. Для малого сельхозпроизводителя задержка продукции даже на сутки может означать порчу товара, нередко и полное прекращение деятельности. Поэтому необходимо постепенно расшивать узкие места, обеспечивать скоординированное развитие пунктов пропуска и сопряжение транспортной инфраструктуры", - сказал он.

По его словам, отдельные решения не должны создать препятствия для свободного перемещения товаров на внутреннем рынке Союза.

"С изменением географии мировой торговли особое значение приобретают наши сухопутные транспортные коридоры. Для ЕАЭС это возможность укрепить роль Союза как важного транзитного пространства. При этом развитие внешних маршрутов должно сопровождаться обеспечением их бесшовности внутри Союза", - отметил Касымалиев.

"Вместе с тем, нам нужно объединить все инструменты по обелению товарных потоков: навигационные пломбы, электронные товаросопроводительные документы, инструменты прослеживаемости и маркировки товаров, систему оценки соответствия - в единый цифровой контур. Тогда контроль перейдет в цифровую плоскость, а физический досмотр станет исключением", - считает киргизский премьер.

ЕАЭС Киргизия Адылбек Касымалиев
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