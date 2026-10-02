Dyson в 2025 году увеличил дивидендные выплаты семье основателя почти вчетверо

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Британский производитель пылесосов Dyson Holdings Джеймса Дайсона увеличил годовые дивидендные выплаты в адрес сингапурской холдинговой компании его семьи Weybourne Holdings почти вчетверо.

Выплаты за 2025 год составили 750 млн фунтов стерлингов ($995 млн) против самых низких как минимум за семь лет 200 млн фунтов за 2024 год, по данным, которые скомпилировал Bloomberg.

Кроме того, Dyson уже обязалась выплатить дивиденды в размере не менее $70 млн за 2026 год.

Выручка компании в прошлом году снизилась на 6,7% и составила 6,1 млрд фунтов. Между тем операционная прибыль выросла на 15% - до 603 млн фунтов.

Диверсифицируя инвестиции, Дайсон в последние годы неоднократно переводил крупные суммы средств из компаний своего имени, включая рекордные дивиденды в размере 1,2 млрд фунтов в 2022 году. За последние десять лет он перевел более 4,5 млрд фунтов.

Бизнес-империя миллиардера теперь включает страховую компанию для защиты его личных и финансовых интересов, еще он расширил бизнес в сфере сельского хозяйства и стал одним из крупнейших землевладельцев Британии. Weybourne также инвестирует в хедж-фонды, венчурные фонды и фонды прямых инвестиций.

Дайсон учредил технологический бизнес в начале 1990-х годов и с тех пор расширил его портфель за счет вентиляторов, фенов и наушников с шумоподавлением. Компания в 2022 году открыла новую глобальную штаб-квартиру в Сингапуре, но сам миллиардер вернулся в Британию. Ему принадлежит загородное поместье на юго-западе Англии.

Bloomberg оценивает состояние Дайсона примерно в $19,7 млрд. По этому показателю он уступает в Британии только сооснователю финтех-стартапа Revolut Николаю Сторонскому ($20,4 млрд).