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Налоговые ИТ-льготы планируется распространить на сервисы электронных и аудиокниг

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Налоговые льготы, действующие в отношении ИТ-компаний, могут быть распространены на сервисы, предоставляющие доступ к электронным и аудиокнигам по подписке. Соответствующие нормы включают поправки в Налоговый кодекс РФ, которые правительство РФ внесло в Госдуму в рамках бюджетного пакета на трехлетку.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, поправки направлены на формирование равных налоговых условий для разных форматов цифрового контента путем предоставления возможности сервисам, оказывающим доступ к электронным и аудиокнигам по подписной модели, по аналогии с аудиовизуальными сервисами и музыкальными платформами, применять налоговые преференции, предусмотренные для ИТ-организаций.

Законопроектом, в частности, предложено внести поправки в статьи 284 и 427 НК РФ, где указаны условия получения льгот ИТ-компаниями, дополнив перечень организаций, на которые распространяются такие льготы, сервисами доступа к "электронным книгам (изданиям) и другим электронным публикациям, графическим изображениям".

Напомним, что согласно НК РФ, для аккредитованных ИТ-компаний в 2025-2030 годах ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, установлена в размере 5%, в бюджеты субъектов РФ - 0%. Льгота применяется в случае, если доходы компании от ИТ составляют не менее 70%. Пониженный тариф страховых взносов составляет 15% в пределах единой предельной базы и 7,6% - с превышения. Также ИТ-компании освобождены от уплаты НДС при передаче прав на ПО и базы данных, включенных в единый реестр российского ПО.

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года предусматривают сохранение льготного налогового режима в отношении ИТ-бизнеса "в целях создания условий для повышения привлекательности российской юрисдикции" для них, говорится в соответствующем документе, включенном в бюджетный пакет.

Цель реализации этой меры - увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий и повышение уровня "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

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