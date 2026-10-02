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Правительство предложило повысить нормативные цены на топливо в формуле демпфера

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу, которые повышают на 2027-2028 годы "нормативные" внутренние цены на бензин, дизтопливо и авиакеросин, используемые при расчете демпфера, что может уменьшить выплаты нефтяным компаниям и авиаперевозчикам.

Поправки внесены в рамках бюджетного пакета.

Демпфер - это доплата нефтяникам из бюджета за то, что они продают топливо внутри страны дешевле, чем могли бы продать на экспорт. Он считается как разница между экспортной ценой и условной (нормативной) внутренней ценой, которая закреплена в НК (п. 27 ст. 200), чем выше нормативная цена, тем меньше эта разница и тем меньше выплата.

Законопроект повышает нормативную цену бензина АИ-92 на 2027 г. с 64 200 рублей до 66 350 рублей за тонну, на 2028 г. - с 66 100 рублей до 69 000 рублей. На 2029 г. устанавливается цена 71 750 рублей. Для дизтоплива цена на 2027 г. повышается с 60 750 руб. до 62 800 рублей за тонну, на 2028 г. - с 62 600 рублей до 65 300 рублей, на 2029 г. устанавливается 67 900 рублей.

Также в законопроекте увеличивается нормативная цена авиакеросина: на 2027 г. с 70 000 до 71 650 рублей за тонну, на 2028 г. - с 72 800 до 74 500 рублей. На 2029 год устанавливается цена 77 500 рублей.

Сейчас выплата по бензину обнуляется, если его оптовая цена внутри страны превышает нормативную более чем на 20%, а по дизтопливу более чем на 30%. В итоге порог для бензина в 2027 г. поднимется с 77 040 рублей до 79 620 рублей за тонну, в 2028 г. - с 79 320 рублей до 82 800 рублей. Для дизтоплива порог в 2027 г. вырастет с 78 975 рублей до 81 640 рублей, в 2028 г. - с 81 380 рублей до 84 890 рублей. В 2029 г. пороги составят 86 100 рублей для бензина и 88 270 рублей для дизтоплива.

Согласно формуле расчета демпфера (п. 27 ст. 200 НК), разница между экспортной и нормативной ценой умножается на коэффициент 0,68 для бензина и 0,65 для дизтоплива. Таким образом, при прочих равных повышение нормативных цен в 2027 г. может уменьшить расчетную величину демпфера примерно на 1,46 тысячи рублей на каждую тонну бензина (рост нормативной цены на 2 150 рублей × 0,68) и примерно на 1,33 тысячи рублей на тонну дизтоплива (2 050 рублей × 0,65). В 2028 году снижение составит около 1,97 тысячи рублей и 1,76 тысячи рублей на тонну соответственно.

Демпферная составляющая вычета для авиакомпаний (п. 21 ст. 200 НК) при прочих равных снизится примерно на 1,07 тысячи рублей на тонну керосина в 2027 году (1 650 рублей × 0,65) и на 1,1 тысячи рублей в 2028 году (1 700 рублей × 0,65).

Согласно материалам к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, выплаты нефтяным компаниям по демпферу в 2027 году прогнозируются в объеме 1,18 трлн рублей против 1,93 трлн рублей по оценке на 2026 год, в 2028 году - 801 млрд рублей, в 2029 году - 812 млрд рублей. Общая сумма вычета при переработке нефтяного сырья в 2027 году оценивается в 2,31 трлн рублей против 3,24 трлн рублей в 2026 году.

В случае принятия нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.

Правительство Госдума
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