Алиев поставил задачу увеличить объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан до 30 млн т

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставил перед правительством задачу обеспечить увеличение объема транзитных грузоперевозок до 30 млн тонн в среднесрочной перспективе.

"Хочу сказать, что в этом году ожидаемый объем транзитных грузов, проходящих через территорию Азербайджана, достигнет 16 млн тонн. В свое время мы мечтали о 3-4 млн тонн. То есть это огромный рост", - сказал Алиев в пятницу на съезде правящей партии "Ени Азербайджан", текст его выступления опубликован на сайте главы государства.

По его словам, Азербайджан создал инфраструктуру, наладил контакты, в том числе предпринял необходимые административные меры и обеспечил привлекательность двух транспортных маршрутов - Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) и коридора "Север - Юг".