Поиск

Алиев поставил задачу увеличить объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан до 30 млн т

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставил перед правительством задачу обеспечить увеличение объема транзитных грузоперевозок до 30 млн тонн в среднесрочной перспективе.

"Хочу сказать, что в этом году ожидаемый объем транзитных грузов, проходящих через территорию Азербайджана, достигнет 16 млн тонн. В свое время мы мечтали о 3-4 млн тонн. То есть это огромный рост", - сказал Алиев в пятницу на съезде правящей партии "Ени Азербайджан", текст его выступления опубликован на сайте главы государства.

По его словам, Азербайджан создал инфраструктуру, наладил контакты, в том числе предпринял необходимые административные меры и обеспечил привлекательность двух транспортных маршрутов - Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) и коридора "Север - Юг".

Азербайджан Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доля расходов домашних хозяйств в структуре ВВП РФ во II квартале выросла до 53,1%

Генпрокуратура просит обратить в доход государства имущество президента FIDE Турлова

ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

 ФАО прогнозирует спад мировой торговли зерном на 3,5% из-за проблем в Черном море

В Германии начали приватизацию национализированного подразделения "Газпрома"

Страны Европы согласились высвободить часть стратегических запасов дизтоплива

 Страны Европы согласились высвободить часть стратегических запасов дизтоплива

Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год

Brent подешевела на 2,39% до $99,92 за баррель

Инженеры Boeing одобрили новый коллективный договор, что снимает угрозу забастовки

 Инженеры Boeing одобрили новый коллективный договор, что снимает угрозу забастовки

Минприроды предложило допустить частные компании к шельфу для ресурсного суверенитета РФ

Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре

 Сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion и перерегистрируется в Сингапуре
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12049 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3818 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов