Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике "фишек"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных факторов: просевшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent опустился ниже $101,5 за баррель), санкционных рисков со стороны Запада и надежд на продолжение переговорного трека по украинскому урегулированию в свете ряда заявлений президента РФ Владимира Путина относительно ситуации вокруг украинского конфликта.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2277,21 пункта (-0,1%), индекс РТС - 859,29 пункта (-0,4%). Из индексных акций лидировали в снижении бумаги МКБ (-2,6%), "Газпрома" (-1,4%), "Роснефти" (-1,2%), "Татнефти" (-0,7%), но выросли акции "Северстали" (+2,9%), "АЛРОСА" (+2,3%), "ММК" (+2,1%), банка "Санкт-Петербург" (+2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 октября, составил 83,4839 руб. (+23,85 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,1-1,2% на фоне снижения доллара от ЦБ на 0,86 рубля.

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