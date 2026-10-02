Рубль в пятницу упал в паре с юанем вслед за подешевевшей нефтью

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал вслед за подешевевшей нефтью. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,497 руб., что на 8,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги при этом прошли при сниженной активности игроков из-за праздничных выходных дней в Китае, где 1 октября отмечали государственный праздник - День образования КНР. В этом году "золотая неделя" продлится вплоть до 7 октября, биржи страны в эти дни не работают.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 3 октября на 23,85 копейки, до 83,4839 руб., и уменьшил курс евро на 20,51 копейки, до 94,3201 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"На этой неделе рубль укреплялся вплоть до 12,32 за юань (максимума с конца августа), что могло объясняться ростом продаж валюты экспортерами в преддверии продолжительных праздников в Китае 1-7 октября, из-за которых расчеты в юанях возобновятся только 8 октября. В понедельник будет опубликован месячный объем валютных операций Минфина с 7 октября. Мы ожидаем, что объем покупок увеличится, вследствие чего чистые покупки валюты ЦБ могут вырасти до 7-12 млрд рублей в день (1,9 млрд рублей в день сейчас), что может оказать некоторое давление на курс национальной валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Падение цен на нефть замедлилось вечером в пятницу, однако котировки по-прежнему торгуются в заметном минусе на новости о высвобождении дизельного топлива и нефти из резервов стран G7.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени дешевеют на 0,85%, до $101,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 2,01%, до $90,99 за баррель.

В ходе торгов цена Brent опускалась до $98,4 за баррель, WTI - до $88,06 за баррель.

Страны, входящие в G7, намерены высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев. По словам президента, в G7 надеются, что такие меры приведут к снижению цен на топливо.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить "огромный объем" стратегических запасов дизтоплива. Ранее сообщалось, что в противном случае Вашингтон пригрозил запретить экспорт этого сырья из США.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали слабую динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 2 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг упала на 7 базисных пунктов - до 13,97% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 14,11% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась на 1 базисный пункт - до 14,29% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 14,67% годовых.