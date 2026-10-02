Букмекеров могут обязать пересчитать НДФЛ с выигрышей задним числом - с 2023 г.

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает уточнить порядок определения налоговой базы и исчисления НДФЛ по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, распространив новые правила на выигрыши с 2023 года. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте поправок в Налоговый кодекс, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму. Документ также содержит стимул к ускоренной выплате со стороны букмекеров.

Текущая версия положения о налоговой базе с доходов в виде выигрышей предполагает, что она определяется налоговым агентом, которым в данном случае выступает букмекерская контора или тотализатор, путем уменьшения суммы выигрыша по результатам игры на сумму ставки. Сумма налога исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша.

Теперь же предлагается определять налоговую базу как положительную разницу между суммой выигрышей от участия в азартных играх, результаты которых наступили в течение налогового периода (календарный год), и суммой ставок. При этом букмекеры должны рассчитывать базу нарастающим итогом с начала налогового периода с зачетом удержанной суммы налога на каждую дату выплаты или передачи участникам азартных игр денежных средств или другого имущества (имущественных прав) в текущем налоговом периоде и по его окончании.

Также уточняется, что под выплатой или передачей денежных средств и другого имущества подразумевается выплата денежных средств с банковского счета организатора в едином центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, на банковские счета участников, открытые в этом центре, либо путем увеличения остатков электронных денежных средств на электронных средствах платежа участников.

Действие новых правил определения налоговой базы будет иметь обратную силу - их предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

При этом Минфин предлагает освободить букмекеров от пеней за неуплату в срок НДФЛ с выигрышей и от привлечения к ответственности за это, если вся сумма налога будет выплачена не позднее 1 февраля 2027 года.

В проекте не содержится расчета суммы потенциальных поступлений в бюджет от букмекеров в результате применения новых правил.

Букмекеры и тотализаторы попали в фокус внимания финансовых властей в прошлом году, когда готовился масштабный пакет налоговых мер для мобилизации доходов бюджета. В результате с 2026 года была изменена система налога на игорный бизнес для букмекеров и тотализаторов - было решено уйти от фиксированных платежей и взимать налог по ставке 7% с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами. При этом налог было решено перевести из регионального в федеральный. Ожидаемые дополнительные доходы от него оценивались Минфином в чуть более 60 млрд рублей в год.