Бюджет нацпроекта "Экономика данных" в 2027 г. может составить 147 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бюджетные ассигнования на финансирование национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" запланированы в 2027 году в объеме 147,1 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту о бюджете РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

Согласно проекту, на 2028 год финансирование нацпроекта запланировано в объеме 163,1 млрд рублей, на 2029 год - 160,5 млрд рублей.

Основная часть финансирования в рамках нацпроекта предусмотрена на федеральный проект "Цифровое государственное управление" (85,3 млрд рублей в 2027 году, 86,8 млрд рублей в 2028-м, 84,1 млрд рублей в 2029 году).

Наибольшую часть средств в рамках федпроекта планируется направить на создание, развитие и эксплуатацию государственных и ведомственных информационных систем (ИС), необходимых для оказания госуслуг в электронном виде, а также внедрение в регионах типовых ИС, обеспечивающих деятельность региональных и местных органов власти на базе единой платформы. В 2027 году расходы на это планируются в размере 19,9 млрд рублей, в 2028-м - 23 млрд рублей, в 2029 году - 21,7 млрд рублей.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие информсистем, используемых для предоставления госуслуг, в 2027 году будет профинансировано в объеме 15,7 млрд рублей, в 2028-м - 19,1 млрд рублей, в 2029 году - 23,1 млрд рублей. На предоставление инфраструктуры "Гособлака" для размещенных государственных ИС с учетом планового роста нагрузки планируется направить 16,97 млрд рублей, 16,9 млрд и 18,6 млрд рублей соответственно.

Отечественные решения

Федеральный проект "Отечественные решения" планируется профинансировать в 2027 году на 7 млрд рублей, в 2028 и 2029 годах - по 12,2 млрд рублей.

Основной объем средств в рамках федпроекта предусмотрено направить на обеспечение доработки и внедрения российских ИТ-решений при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ): в 2027 году - 4,5 млрд рублей, в 2028 и 2029 годах - по 8,99 млрд рублей. РФРИТ (входит в группу ВЭБ) занимается, в частности, грантовой и субсидиарной поддержкой проектов по разработке, доработке и внедрению российских технологий.

Еще 1,8 млрд рублей в 2027 году предполагается направить на финансирование реализации проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений (в 2028 и 2029 годах - по 2,6 млрд рублей).

Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ) на акселерацию проектов по разработке российских ИТ-решений собираются выделить в 2027 году 250 млн рублей, в 2028-2029 годах - по 100 млн рублей.

Прикладные исследования

Объем финансирования федерального проекта "Прикладные исследования и перспективные разработки" в 2027 году планируется в размере 4,97 млрд рублей, в 2028-м - 5,1 млрд рублей, в 2029 году - 4,98 млрд рублей.

В рамках проекта предполагается внесение взноса в уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) для обеспечения создания квантовых сетей в соответствии с мероприятиями дорожной карты "Квантовые коммуникации". На это в 2027-2029 годах будет выделено примерно по 1,3 млрд рублей.

Кроме того, проект предусматривает выделение субсидий ООО "Совместное предприятие "Квантовые технологии" на финансирование затрат, связанных с разработкой прототипов квантовых процессоров в соответствии с дорожной картой "Квантовые вычисления". На это в проекте заложено на 2027 год 2,5 млрд рублей, на 2028-2029 годы - по 2,4 млрд рублей. Этому ООО также планируется выделение субсидий на разработку и внедрение экспериментальных образцов квантовых сенсоров в отраслях экономики (в 2027 году - 992,4 млн рублей, 2028-м - 969,3 млн рублей, 2029 году - 820,3 млн рублей).

Также в рамках федерального проекта запланированы средства на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G: в 2027 году - 249,4 млн рублей, 2028 и 2029 годах - по 498,9 млн рублей.

Кибербезопасность

Федеральный проект "Инфраструктура кибербезопасности" в 2027 году получит из бюджета 23,97 млрд рублей, 2028-м - 22,4 млрд рублей, 2029 году - 21,7 млрд рублей.

Основной объем средств в рамках проекта получит "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) в виде субсидии на финансирование автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернет-сети. В 2027-2029 годах на это планируется направлять примерно по 19,9 млрд рублей.

В 2027 году ГРЧЦ также получит субсидию в размере 1 млрд рублей на создание резервного центра обработки данных для информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

На создание, развитие и эксплуатацию ГИС "Антифрод" в 2027 году выделят 1,9 млрд рублей, 2028-м - 1,7 млрд рублей, 2029 году - 895,8 млн рублей.

Искусственный интеллект

Объем финансирования федерального проекта "Искусственный интеллект" на 2027 год запланирован в размере 8,7 млрд рублей, 2028-й - 12,9 млрд рублей, 2029 год - 13,6 млрд рублей. В рамках проекта, в частности, планирует профинансировать прорывные исследования в сфере искусственного интеллекта (на 2,6 млрд рублей, 2,8 млрд и 2,9 млрд рублей соответственно).

На развитие информационно-аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов, национальных целей и госпрограмм, а также платформы контрольной (надзорной) деятельности на базе ГАС "Управление" в интересах правительства РФ предполагается направить 2,2 млрд рублей, 1,4 млрд и 1,4 млрд рублей.

Кроме того, предусмотрено финансирование создания и развития единой доверенной платформы для обмена и анализа данных на базе ИИ (1,2 млрд рублей, 3,8 млрд и 4,4 млрд рублей соответственно).

Средства также планируется направить на обучение студентов по программам для топ-специалистов в сфере ИИ на базе Аналитического центра при правительстве. На это планируется направить в 2027 году 1,8 млрд рублей, а в 2028 и 2029 годах - по 4,1 млрд рублей.