Объем взаимных инвестиций Белоруссии и России достиг $5 млрд с начала года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Объем взаимных инвестиций Белоруссии и России за прошедший период 2026 года составляет порядка $5 млрд, заявил в субботу посол Минска в Москве Юрий Селиверстов.

"Объем взаимных инвестиций - порядка $5 млрд. Объем белорусских инвестиций не уступает российским. По крайней мере, по итогам за январь - июнь мы паритетны. Даже где-то немножко опережаем вклад россиян", - сказал Селиверстов в эфире гостелеканала "Первый информационный".

"Как сбалансирован у нас товарооборот, так и иностранные инвестиции (особенно на прямой основе) примерно соответствуют нашему вкладу. Если мы вложили чуть больше $5 млрд в сборочные производства в Российской Федерации, то и коллеги из России также вкладывают эти деньги в развитие производства в Беларуси", - отметил он.