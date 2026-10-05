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Brent подешевела до $101,52 за баррель

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в понедельник на фоне роста экспорта с Ближнего Востока, а также решения стран G7 о высвобождении топлива из стратегических резервов.

К 8:20 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (0,71%) до $101,52 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,06 (0,06%), до $102,25 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,14 (1,25%), до $89,97 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,76 (1,9%), до $91,11 за баррель.

Страны, входящие в G7, высвободят из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев.

Экспорт нефти с Ближнего Востока в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала войны США и Ирана, несмотря на нападения на суда, проходящие через Ормузский пролив, свидетельствуют данные Kpler.

Экспорт нефти из региона в эти дни составлял от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с) против среднего показателя в 18 млн б/с за период с марта 2025 по февраль 2026 года.

"Решение G7 задействовать стратегические резервы несколько ослабляет опасения по поводу поставок в ближайшей перспективе, что отражается на ценах. При этом все больше участников рынка считают, что объемы экспорта из Саудовской Аравии возвращаются к довоенным уровням, хотя нефть по-прежнему перевозится с более высокими затратами и по менее эффективным маршрутам", - говорит главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Этого сочетания факторов пока достаточно, чтобы сдерживать цены, хотя риски дальнейшего повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива никуда не исчезли", - отмечает эксперт.

Представитель хуситов Яхья Сари объявил в соцсети X, что группировка успешно атаковала ракетами и БПЛА два объекта Saudi Aramco на саудовской территории. Он предупредил, что хуситы продолжат удары по военным и нефтяным объектам в Саудовской Аравии.

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