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Brent подорожала до $100,9 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Нефть умеренно дорожает утром во вторник после заметного снижения днем ранее на данных об увеличении поставок топлива с Ближнего Востока.

К 8:14 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (0,58%) до $100,90 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,93 (1,89%), до $100,32 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,46 (0,51%), до $89,89 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,68 (1,84%), до $89,43 за баррель.

Экспорт нефти с Ближнего Востока в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала войны США и Ирана, несмотря на нападения на суда, проходящие через Ормузский пролив, свидетельствуют данные Kpler. Экспорт нефти из региона в эти дни составлял от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с) против среднего показателя в 18 млн б/с за период с марта 2025 по февраль 2026 года.

"Альтернативные маршруты и логистические изменения каким-то образом позволили производителям обеспечить транспортировку нефти, несмотря на проблемы в Ормузском проливе, - сказала Приянка Сачдева из Phillip Nova. - Однако говорить о полной нормализации поставок пока не приходится. В Ормузском проливе возобновились нападения на танкеры, и в последние дни их стало еще больше. Это означает, что стоимость перевозки и страхования остается высокой".

Председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими накануне объявил о начале операции "Рассвет Йемена", нацеленной на борьбу с хуситами и освобождение от них столицы страны Саны. Йеменские военные сообщили, что отбили у хуситов районы у Баб-эль-Мандебского пролива, а также аэропорт города Дубаб.

Воздушную поддержку операции оказывают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Военно-морские силы королевства нанесли удары по объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда на Красном море, передает телеканал Al Jazeera. Связанные с хуситами СМИ сообщили о саудовских авиаударах по острову Камаран в Красном море и району порта Ас-Салиф в провинции Ходейда.

Brent Kpler WTI Йемен США
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