Двое мирных жителей погибли, трое ранены в результате атак ВСУ по ДНР

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали с применением беспилотников три гражданских автомобиля в Луганской Народной Республике, в результате ударов погибли двое мирных жителей, еще трое получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"На автодороге Луганск - Алчевск вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль, погибли водитель и пассажир. Удалось спастись только одному мужчине, он получил ранения и сейчас находится в больнице", - написал Пасечник в своем канале в Max.

Он также сообщил об атаке дрона ВСУ по грузовику строительного предприятия в Кременском муниципальном округе ЛНР, в результате чего пострадал водитель.

Кроме того, по данным главы ЛНР, на автодороге Старобельск - Новоайдар ВСУ нанесли удар по легковому автомобилю, ранен 56-летний мужчина.

"За сутки также повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура в Новоайдарском, Новопсковском и Лутугинском муниципальных округах, а также в Первомайске, Северодонецке и Лисичанске", - написал Пасечник.

Он добавил, что системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией региона уничтожено свыше 20 воздушных целей.