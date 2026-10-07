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В ЛНР в результате атак за сутки один человек погиб и шестеро ранены

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике за сутки атакам подверглись 11 муниципалитетов, один человек погиб, шестеро были ранены, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Сватовском округе БПЛА атаковал легковой автомобиль, там погибла 80-летняя женщина. В атакованной машине находились еще трое мужчин и одна женщина, они получили ранения различной степени тяжести.

"На участке дороги Северодонецк - Лисичанск ВФУ нанесли удар по "Газели", ранен водитель", - сообщил глава ЛНР.

В Новоайдарском муниципальном округе на автодороге был атакован грузовик, был ранен 53-летний мужчина.

"Повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура. Необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов", - уточнил Пасечник.

ПВО и мобильные огневые группы за сутки нейтрализовали восемь десятков воздушных целей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2026 года Военная операция на Украине
Лисичанск Леонид Пасечник ЛНР Луганск Северодонецк
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