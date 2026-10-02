В ЛНР сообщили о массовых отключениях электричества из-за нештатной ситуации

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Массовые отключения электричества зафиксированы на территории Луганской Народной Республики в пятницу вечером в связи с нештатной ситуацией, сообщили в правительстве региона.

"В результате нештатной ситуации зафиксированы массовые отключения электроэнергии по всей территории Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на канале правительства ЛНР в Max.

В нем отмечается, что власти ЛНР созвали экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР. "Энергетиками организованы аварийно-восстановительные работы, начато поэтапное подключение потребителей", - говорится в сообщении.