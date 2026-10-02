Страны G7 для снижения цен на топливо не планируют ослаблять санкции против РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Меры G7 по борьбе против высоких цен на топливо не означают ослабление санкционного режима против РФ, говорится в распространенном в пятницу заявлении этой группы стран.

"Мы сохраним санкции против России", - отмечается в документе, в котором подтверждается озвученное ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном заявление о высвобождении странами G7 из стратегических запасов 100 млн баррелей нефти и дизтоплива.

"Опасения наших граждан по поводу цен на энергоресурсы - приоритетный для нас вопрос. Мы будем внимательно следить за развитием событий и готовы вносить модификации в принятые меры, если это потребуется", - говорится в заявлении G7.

Приветствуя решение группы G7 "не вводить запреты на экспорт в отношении союзников", председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также напомнила об интересах граждан, которым "необходима доступная энергия". "Мы, страны G7, будем тесно координировать свои действия для достижения этой цели", - написала глава ЕК в соцсети X.

"Мы поддерживаем решение о высвобождении запасов топлива, координируемое Международным энергетическим агентством. При этом мы продолжаем курс на переход к чистой энергетике ради укрепления энергетической безопасности", - отметила фон дер Ляйен в своем сообщении.

Она поблагодарила председательствующую в G7 Францию за организацию этого совещания.