Т-Технологии и Сбер подали документы в ЦБ для допуска к работе на крипторынке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Две дочерние компании группы Т-Технологии (холдинговая компания Т-Банка) подали документы в Банк России для допуска к работе на крипторынке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"Платформа "Атомайз" подала документы на включение в реестр цифровых депозитариев, а "Т-Инвест Лаб" - в реестр криптообменников. После получения разрешения Т-Банк проведет короткое тестирование сервиса, в том числе с точки зрения безопасности, в реальных условиях на ограниченной группе сотрудников. В случае успешного тестирования сервис будет запущен на широкую аудиторию", - сообщили в группе.

Сбербанк подал в Банк России документы на получение статуса цифрового депозитария, сообщила кредитная организация. "Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются", - отметили в кредитной организации.

Операции с цифровой валютой (на начальном этапе это будут BTC, ETH и USDT) появятся в СберБанк Онлайн, СберИнвестициях и СберБизнесе. Запуск первых продуктов - 1 декабря 2026 года, но дата зависит от решения ЦБ по заявке и готовности подзаконных актов, регулирующих рынок, сообщили в Сбере.

"Технически банк готов к запуску, но дату старта определит готовность нормативной базы. Сразу после получения статуса банк проведёт тестовые сделки для ограниченного круга клиентов, чтобы обеспечить бесшовный опыт", - отметили там.

ЦБ в конце сентября определил порядок, согласно которому компании с 5 октября могут подавать документы для получения лицензий цифровых депозитариев, криптообменников, а также операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые права. Для некоторых уже действующих игроков, например, банков, возможен упрощенный допуск на крипторынок, что позволит им получать лицензии криптообменников или цифровых депозитариев в уведомительном порядке за один день.

Исполнительный директор Т-Банка Вячеслав Цыганов в июле заявлял, что "Т-Технологии" рассчитывают на получение "Атомайзом" одним из первых лицензии цифрового депозитария, который будет заниматься хранением и учетом криптовалют после принятия соответствующего законодательства. Банк ожидает, что к концу года в его приложениях появится возможность для клиентов покупать и продавать криптовалюту, видеть остатки, следить, делать общую аналитику, анализировать и хранить свои криптоактивы, заявлял Цыганов.

Глава Сбера Герман Греф в рамках ПМЭФ-2026 заявлял, что банк планирует осуществлять весь спектр операций с криптовалютой, которые будут разрешены новым законом. "Мы будем делать весь спектр операций в интересах наших клиентов, в том числе обменивать фиатную валюту на криптовалюты. Будем делать это в привычных удобных для наших клиентов каналах", - говорил Греф.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в рамках лимита в 300 тысяч руб. в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без лимита по сумме. Экспортеры и импортеры могут использовать криптовалюту для трансграничных расчетов без ограничений. По завершении переходного периода - с 1 июля 2027 года - планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.

Ранее о планах получения лицензий для работы на крипторынке сообщали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк и МТС-банк.