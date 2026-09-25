Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг обсуждают требования к сервисам цифрового анализа крипторынка

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минфин, Банк России и Росфинмониторинг обсуждают требования, которые планируется установить к организациям, предоставляющим услуги цифрового анализа на рынке криптовалют, сообщил на Международном банковском форуме директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"Сегодня мы совместно с Центральным банком, коллегами из Росфинмониторинга, участниками рынка, занимаемся подготовкой требований к поставщикам цифрового анализа. Вопрос, с одной стороны, достаточно формальный, но с другой стороны, он очень сутевой", - сказал он.

По его словам, то, каким образом эти требования будут сформулированы, определит надежность работы системы. При этом требования должны быть практически реализуемы, потому что если участники не смогут их выполнить - этот элемент инфраструктуры может не заработать.

"Самое главное - выстроить эту инфраструктуру таким образом, чтобы мы видели свой рынок не только изнутри, но также и извне. Это, наверное, одна из основных сложностей, о которой с самого начала говорили. То есть операции, которые мы проводим в российском контуре, безусловно, мы должны понимать, как эти операции выглядят с точки зрения контура внешнего. Важно при этом обеспечить необходимую точность информации для того, чтобы тот массив данных, который будет использоваться для проведения цифрового анализа, в конечном итоге не был использован против нас, нашей инфраструктуры и наших держателей цифровой валюты", - сказал Яковлев.

По его словам, Минфин надеется, что дискуссия по требованиям к поставщикам услуг цифрового анализа завершится до конца года. Это позволит рынку успеть подготовиться до окончания переходного периода, который завершится в июле 2027 года.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин 21 сентября сообщил, что ведется подготовка подзаконного регулирования, которое должно будет пройти регистрацию в Минюсте до конца октября. "Если наши коллеги в Минюсте будут к нам милостивы, мы сумеем с ними договориться и акты будут вовремя зарегистрированы, то вполне возможно, что первое вступление в реестр, где-то там получение лицензии, где-то донастройка внутренних правил, будет осуществлена еще до конца этого года", - говорил Чистюхин.

По завершении переходного периода - с 1 июля 2027 года - планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.