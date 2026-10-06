ЦБ РФ выдал Сберу, ВТБ и другим игрокам лицензии для допуска к крипторынку

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Банк России внес Сбербанк и ВТБ в реестр цифровых депозитариев, сообщается на сайте регулятора.

Банк ВТБ также внесен в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. "Доступ к торговле цифровыми валютами для широкого круга инвесторов через "ВТБ Мои инвестиции" и напрямую через обменник банка мы рассчитываем открыть уже в ноябре и декабре 2026 года соответственно", - сказал заместитель президента - председателя правления Виталий Сергейчук, слова которого приводятся в сообщении "ВТБ Мои инвестиции".

Помимо Сбера и ВТБ, в реестр цифровых депозитариев вошли АО "Волтари", ООО "Облачная инфраструктура" и "Атомайз".

В реестр криптообменников, кроме ВТБ, входят еще три организации: ООО "Зефир", ООО "Система крипто" и "Т-Инвест лаб".

"Цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов", - отмечает ЦБ.

Брокер ВТБ уже заключил первые сделки с цифровой валютой для клиентов - юридических лиц с расчетом через цифровой депозитарий.

"Сделка cо стейблкоинами заключена с юридическими лицами, клиентами брокера. Расчеты прошли по цифровым счетам цифрового депозитария, созданного на базе Депозитария ВТБ. Доступ в блокчейн осуществлен через вышестоящий цифровой депозитарий", - сообщила руководитель депозитария ВТБ Ольга Ким, слова которой приводятся в сообщении банка.

Ранее во вторник "Т-Технологии" сообщили, что компании группы "Атомайз" и "Т-Инвест лаб" получили необходимые лицензии для работы на крипторынке.

Сбербанк 5 октября сообщал, что планирует запуск первых продуктов с криптовалютами 1 декабря 2026 года, но дата зависит от решения ЦБ по заявке и готовности подзаконных актов, регулирующих рынок.

ЦБ РФ в конце сентября определил порядок, согласно которому компании с 5 октября могут подавать документы для получения лицензий цифровых депозитариев, криптообменников, а также операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Для некоторых уже действующих игроков, например, банков, возможен упрощенный допуск на крипторынок, что позволяет им получать лицензии в уведомительном порядке за один день.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появятся новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только Bitcoin, Ethereum и Tether USDT в рамках лимита 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без лимита по сумме. Экспортеры и импортеры могут использовать криптовалюту для трансграничных расчетов без ограничений. По завершении переходного периода - с 1 июля 2027 года - планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.