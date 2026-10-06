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Brent подешевела до $98,34 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к резкому снижению днем во вторник на фоне ослабления опасений дефицита поставок топлива с Ближнего Востока.

К 14:27 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,98 (1,97%), до $98,34 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,84 (2,06%), до $87,59 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 1,8%.

Экспорт нефти из стран Ближнего Востока, без учета Ирана, в сентябре восстановился до 81% от уровней, наблюдавшихся до начала конфликта, сообщает Reuters. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что поставки нефти по нефтепроводу "Восток-Запад", пострадавшему от атак дронов в прошлом месяце, достигли 5,8 млн баррелей в сутки.

Кроме того, правительственные войска Йемена отбили у хуситов районы у Баб-эль-Мандебского пролива.

"Цены на нефть снизились на ожиданиях, что на мировой рынок будет поступать больше нефти, - сказал Джон Эванс из брокерской компании PVM. - Успех йеменских сил при поддержке Саудовской Аравии в плане возврата контроля над территориями, ранее захваченными повстанцами-хуситами, способствует обеспечению безопасности трубопровода "Восток-Запад" и дает надежду на то, что судоходство станет чуть менее опасным".

Между тем накануне стало известно, что йеменские хуситы атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, аэропорт Абха, а также нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рабихе.

Brent Saudi Aramco WTI Иран Йемен хуситы
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