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Доходности долгосрочных гособлигаций США обновили максимумы с 2002 года

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Доходности долгосрочных государственных облигаций США продолжают расти и 5 октября обновили максимумы с 2002 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигала 5,34%, 30-летних - 5,7%.

Ставка по 30-летним US Treasuries "неизбежно" превысит 6%, причем, скорее всего, уже в этом месяце, сказал Bloomberg TV аналитик Эрл Дэвис из BMO Asset Management. Такого не наблюдалось с 2000 года.

Стоимость государственных облигаций США, которая движется в противоположном доходности направлении, падает, несмотря на меньшую вероятность, что Федрезерв повысит ставку на ближайшем заседании в октябре. Шанс ужесточения ДКП в этом месяце теперь оценивается в 23,8% против 70,9% неделю назад, по данным CME FedWatch. Переоценка случилась после публикации худших, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда на прошлой неделе.

Поддержку доходности госдолга оказывают хорошая динамика экономики США и стремительный рост расходов на ИИ-инфраструктуру, повысивший потребность в капитале.

US Treasuries США Федрезерв CME FedWatch Эрл Дэвис BMO Asset Management ФРС
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