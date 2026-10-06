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Володин призвал сделать российскую сельхозтехнику доступной для сельхозпроизводителей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Произведенная в России сельхозтехника стоит очень дорого, нужно сделать ее доступной для сельхозпроизводителей с помощью субсидирования, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал это на выставке "Агросалон-2026".

По его словам, тот или иной агрегат, "действительно, как космический корабль, создать его намного сложнее, чем любой автомобиль, который выполняет одну линейную функцию".

Вопросы доступности сельхозтехники следует решать с учетом потребностей конкретных регионов, считает спикер. "Есть зона черноземья, зона нечерноземья, зона неустойчивого земледелия. Эти вопросы надо обсуждать с точки зрения субсидирования этой техники и необходимости ее приобретения в тех или иных зонах. А у нас сейчас "всем сестрам по серьгам", при этом мы не выделяем те регионы, где неустойчивые зоны земледелия, нечерноземье", - объяснил он.

Он подчеркнул, что отечественные образцы "Ростсельмаша" и других производителей сельскохозяйственной техники соответствуют мировым аналогам, при этом они существенно дешевле зарубежных аналогов.

На выставке "Агросалон-2026" представлены новейшие образцы сельхозтехники и передовые, инновационные решения для отрасли АПК.

Ростсельмаш Вячеслав Володин АПК Госдума
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