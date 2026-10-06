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Глава Банка Японии заявил о готовности повышать ставку

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о важности стабилизации базовой инфляции в стране вблизи целевого показателя ЦБ в 2%, дав понять, что готов к дальнейшему повышению ключевой ставки, передает Bloomberg.

Японский регулятор увеличил ставку в сентябре до 1,25% годовых, максимума с 1995 года. На пресс-конференции после этого заседания Уэда заявил, что Банк Японии перешел к новому этапу денежно-кредитной политики: теперь он сосредоточен на стабилизации инфляции, тогда как последние 13 лет стремился добиться ускорения темпов роста цен до целевого уровня в 2%.

"Мы считаем, что добиться стабилизации базовой инфляции на уровне около 2% становится все более важным, чтобы не допустить риска ее подъема выше целевого уровня и негативного влияния на экономику", - заявил Уэда в Токио 6 октября.

Он отметил также, что риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, развитием ИИ и динамикой валютных курсов, требуют пристального внимания.

"Мы намерены продолжать повышать ключевую ставку и корректировать степень стимулирования со стороны денежно-кредитной политики с учетом динамики экономической активности, цен и финансовых условий", - сказал Уэда.

"Банк Японии будет определять сроки и темпы этих корректировок, оценивая риски и вероятность реализации нашего базового прогноза для ВВП и инфляции", - добавил он..

Следующее заседание японского ЦБ пройдет 29-30 октября, на нем будут представлены обновленные прогнозы для ВВП страны и инфляции.

Банк Японии Кадзуо Уэда Япония Ближний Восток
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