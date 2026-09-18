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Банк Японии поднял ключевую ставку до 1,25% - максимума за 31 год

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк Японии по итогам сентябрьского заседания поднял ключевую процентную ставку до 1,25% с 1% годовых.

Это максимальный уровень за 31 год (с 1995 года). При этом ЦБ дал понять, что готов и дальше увеличивать стоимость заимствований, присоединившись к другим крупным центральным банкам в борьбе с устойчивым инфляционным давлением, вызванным резким ростом цен на нефть.

Между тем двое из девяти членов руководства Банка Японии - Тоитиро Асада и Аяно Сато - выступили против повышения ставок и призвали к осторожности в этом вопросе.

Большинство аналитиков и экономистов также прогнозировали, что ЦБ в пятницу повысит ставку на 25 базисных пунктов.

Банк Японии отметил, что хотя динамика экономики и цен соответствует базовому прогнозу, существует риск отклонения базовой инфляции от целевого уровня в 2%.

"Инфляция в оптовом секторе остается высокой, а ценовое давление, возникающее в сделках между компаниями, начинает переноситься на потребительские цены", - говорится в заявлении по итогам заседания. Кроме того, компании перекладывают на конечных покупателей возросшие расходы на оплату труда, повышая отпускные цены.

Руководство регулятора заявило о намерении продолжать повышение ставки и корректировать степень стимулирования экономики в зависимости от динамики экономической активности, цен и финансовых условий.

Также в ЦБ отметили, что будут внимательно следить за влиянием на ситуацию в стране конфликта на Ближнем Востоке.

Банк Японии
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