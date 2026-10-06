Поиск

В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга
Фото: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" изучает возможность строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до Гонконга. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке в рамках форума "Цифровые решения".

Кроме того, по словам Осеевского, компания планирует продление до Владивостока запущенной во вторник трансъевразийской магистрали TEA NEXT. Сейчас она соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем.

"Планируем дальше дойти до Владивостока, ну и потенциально думаем о подводном кабеле в Гонконг, где находится крупнейшая международная транскитайская трасса", - сказал Осеевский.

Он отметил, что через Россию проходит самый короткий путь из Европы в Азию, и этим надо воспользоваться.

Ростелеком Гонконг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

 В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта

В России оборот e-commerce к 2030 году может достигнуть 33 трлн рублей

Источники сообщили о возможной отмене запрета экспорта ДТ для отдельных производителей

В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

 В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

"Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

 "Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

За месяц граждане открыли больше 220 тысяч счетов цифрового рубля

Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

 Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

Brent подорожала до $100,9 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум

 Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq Composite обновил рекордный максимум
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов