В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

Фото: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" изучает возможность строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до Гонконга. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке в рамках форума "Цифровые решения".

Кроме того, по словам Осеевского, компания планирует продление до Владивостока запущенной во вторник трансъевразийской магистрали TEA NEXT. Сейчас она соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем.

"Планируем дальше дойти до Владивостока, ну и потенциально думаем о подводном кабеле в Гонконг, где находится крупнейшая международная транскитайская трасса", - сказал Осеевский.

Он отметил, что через Россию проходит самый короткий путь из Европы в Азию, и этим надо воспользоваться.