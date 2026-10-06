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Объем продаж российского софта в I полугодии вырос на 30%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Объем продаж российских программных продуктов в первом полугодии 2026 года составил около 3 трлн рублей, что приблизительно на 30% больше аналогичного показателя 2025 года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе форума "Цифровые решения".

"Наши компании наращивают выпуск корпоративного прикладного и системного программного обеспечения, - сказал Мишустин. - Раньше в этом сегменте преобладали зарубежные решения".

При этом председатель правительства отметил, что российские заказчики переходят на сложные, инженерные программные продукты российских разработчиков, в том числе, на системы автоматизированного проектирования, управления производственными и технологическими процессами.

Мишустин подчеркнул, что государство софинансирует часть затрат разработчиков и заказчиков по созданию соответствующих решений, в том числе через индустриальные центры компетенции, действующие по 38 направлениям.

Ранее Ассоциация разработчиков программного обеспечения "Руссофт" сообщала, что по итогам 2025 года совокупная выручка российских разработчиков ПО составила 2,8 трлн рублей, что на 14% больше аналогичного показателя 2024 года. При этом продажи на внутреннем рынке увеличились на 17,8%, до 2,28 трлн рублей, а объем зарубежных продаж вырос на 11,3%, до $6,3 млрд.

Согласно прогнозам "Руссофта", в 2026 году совокупная выручка софтверных компаний должна вырасти на 17%. Прирост продаж на внутреннем рынке ожидается на уровне 18%, а экспортных - на уровне 7% (в рублевом выражении - на 9%).

Михаил Мишустин
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