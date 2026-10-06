Григоренко ожидает роста экспорта российских ИТ-решений в 2026 г. минимум на 15%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Экспорт российских ИТ-решений по итогам 2026 года вырастет не менее чем на 15% к предыдущему году, ожидает вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"У нас по итогам прошлого года при всех сложностях, о которых вы совершенно справедливо говорите, и вопросах, которые вы по экспорту поднимаете, рост ИТ-экспорта - плюс 15%. В этом году мы ожидаем не меньше", - сказал Григоренко во вторник на форуме "Цифровые решения".

Он добавил, что в настоящее время в реестре российского ПО содержится более 30 тыс. отечественных решений. За шесть лет их число возросло в пять раз. "То есть, фабрика работает, и работает на полную мощность", - отметил вице-премьер.