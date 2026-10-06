Уголовное дело возбуждено после гибели домашних собак от вакцины "Мультикан-8"

Как показала прокурорская проверка, производитель использовал заведомо подложный документ - паспорт качества частной компании-изготовителя на одну из серий вакцины

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры добились возбуждения уголовного дела после выявления нарушений при производстве лекарственных препаратов для животных, сообщили в прокуратуре Москвы во вторник.

Возбуждено дело об использовании заведомо подложного документа - паспорта качества частной компании-изготовителя на одну из серий вакцины, путем размещения его в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Как пояснили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о компании "Ветбиохим".

Ранее в СМИ сообщалось, что владельцы собак массово жаловались на тяжелые осложнения и гибель их питомцев (более 300 заявлений) после прививки вакциной "Мультикан-8", произведенной компанией.

Ход и результаты предварительного расследования контролируются прокуратурой.

Ранее в ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения, с целью устранения которых приняты меры реагирования.