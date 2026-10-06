США ухудшили прогноз падения мирового нефтяного спроса в 2026 г. до 1,97 млн б/с

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2026 году снизится на 1,97 млн б/с и составит 102,43 млн б/с, говорится ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Месяцем ранее ведомство ожидало падение показателя на 1,69 млн б/с. Таким образом, прогноз был ухудшен на 280 тыс. б/с.

В 2027 году, согласно новой оценке аналитиков EIA, мировой нефтяной спрос увеличится на 2,21 млн б/с и составит 104,64 млн б/с. В сентябре они прогнозировали рост на 2,39 млн б/с. Это означает, что оценка была понижена на 180 тыс. б/с.