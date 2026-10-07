HSBC планирует масштабные сокращения в Великобритании на фоне внедрения ИИ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - HSBC Holdings Plc планирует масштабные сокращения в британском подразделении по управлению частным капиталом на фоне внедрения технологий искусственного интеллекта для обслуживания состоятельных клиентов, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, британский банк планирует сократить около половины должностей, занимаемых руководителями и специалистами в сфере управления активами частных лиц, и до 70% финансовых консультантов. Один из источников охарактеризовал сокращения как "масштабные, радикальные и жесткие", добавив, что под увольнение подпадут целые команды. Ожидается, что сотрудники, которых коснутся изменения, покинут банк до конца октября.

HSBC не раскрывает точную численность персонала, занятого в британском подразделении по управлению частным капиталом. По оценкам FT, в разных регионах страны работают сотни специалистов этого направления.

Главный исполнительный директор HSBC Жорж Эльхедери сделал внедрение ИИ-технологий центральным элементом своей стратегии по упрощению структуры банка. После вступления в должность CEO в сентябре 2024 года он также пообещал сократить штат HSBC за счет оптимизации системы управления и устранения дублирующих руководящих должностей.

В опубликованном этим летом докладе, посвященном стратегии развития банка, Эльхедери выделил сферу управления капиталом как одно из направлений, в котором можно добиться наибольшего эффекта посредством внедрения новых технологий. "Мы вооружим менеджеров по работе с клиентами ИИ-инструментами, что позволит им быстрее обслуживать клиентов, одновременно повышая актуальность предоставляемых услуг", - написал он.

Ранее СМИ сообщали, что HSBC в ближайшие годы может уволить до 20 тыс. сотрудников по всему миру, или порядка 10% своего штата, в результате внедрения ИИ-технологий.