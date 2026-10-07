Отгрузки пшеницы из РФ через Балтику в сентябре стали рекордными

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Отгрузки пшеницы из РФ через Балтику в сентябре стали рекордными и составили около 1,4 млн тонн, в октябре они могут вырасти почти до 1,8 млн тонн, прогнозирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"В сентябре был достигнут рекордный экспорт пшеницы через Балтику. Отгрузки с российских терминалов и то, что ушло в сторону портов прибалтийских стран, составили около 1,4 млн тонн. Таких месячных объемов раньше никогда не было", - сообщил Рылько "Интерфаксу".

По его словам, в том числе свыше 1 млн тонн отгружено через российские терминалы Балтики и почти 400 тыс. тонн отправлено в адрес портов других прибалтийских стран.

Как прогнозирует Рылько, в октябре экспорт пшеницы из РФ в целом может быть "под 3 млн тонн, если позволят погода и логистика". При тех же условиях отгрузки через Балтику (все порты) он оценивает в порядка 1,8 млн тонн.

В сентябре экспорт составил около 2,5 млн тонн.

Как сообщалось, из-за осложнения логистики в Азово-Черноморском бассейне экспортеры зерна осваивают альтернативные маршруты, включающие порты Балтики и Дальнего Востока, а также сухопутные переходы.