Биткойн дешевеет после принудительного закрытия позиций на $550 млн

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Курс биткойна снижается на данных Coinglass о принудительной ликвидации позиций в криптовалютах на сумму порядка $550 млн за последние сутки.

По данным Kraken, на 13:57 мск стоимость биткойна снизилась на 2,2%, до $83 716. Эфир (Ether) подешевел на 3,9%, до $2594.

Эта динамика является следствием принудительного закрытия большого объема длинных позиций с кредитным плечом и не демонстрирует признаков устойчивого нисходящего тренда, отметил главный аналитик LVRG Research Дэн Хус.

Дальнейшее направление движения цен на цифровые активы может определить протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), полагает Рейчел Лукас из BTC Markets. По ее словам, "ястребиные" сигналы в протоколе могут привести к дальнейшему росту доходности гособлигаций и доллара США, оказав давление на рисковые активы.