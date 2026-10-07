Комитет Думы поддержал проект о новых правилах зарубежных инвестиций для банков

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, который меняет порядок осуществления российскими кредитными организациями иностранных инвестиций и открытия подразделений за рубежом.

Документ (№1236829-8) был внесен в Госдуму в мае главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и Аркадием Свистуновым в период исполнения им полномочий депутата.

Сейчас банки с универсальной лицензией должны получать разрешение ЦБ только на создание или приобретение дочерней организации за рубежом и на открытие зарубежного филиала, на открытие представительства достаточно уведомления. Остальные их зарубежные вложения законом не урегулированы.

Согласно законопроекту, разрешение ЦБ потребуется в двух случаях. Первый - когда банк покупает иностранный банк или иностранную страховую организацию и получает над ними контроль. Второй - когда банк покупает любое другое иностранное юрлицо (не банк и не страховщика), если на сделку направляется более 5% капитала банка либо более 10 млрд рублей, когда эта сумма ниже 5% капитала. Открытие филиала за рубежом по-прежнему потребует разрешения ЦБ, а открытие представительства - только уведомления. Обо всех остальных зарубежных вложениях - покупке акций (долей), установлении контроля, получении статуса основного общества или права косвенного распоряжения акциями - банк должен будет уведомить ЦБ в течение 30 календарных дней. Такой же срок устанавливается для уведомления о выходе из иностранного актива.

"Принимая во внимание необходимость развития инфраструктуры для проведения финансовых операций в зарубежных странах, особенно в дружественных, в которых активно взаимодействуют с российскими компаниями, комитет считает актуальным предлагаемое авторами законопроекта предложение конкретизировать для российских банков правила инвестирования в иностранные активы и правила открытия своих подразделений за рубежом", - отмечает комитет.

Сейчас банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям (НКО) не требуется разрешение ЦБ на иностранные инвестиции, при этом правовая определенность в этой сфере, как отмечает комитет, отсутствует.

Законопроект предлагает запретить им покупать доли и акции иностранных юрлиц, получать над ними контроль напрямую или через других лиц, приобретать статус основного общества, распоряжаться акциями (долями) иностранных компаний, а также открывать филиалы и представительства за границей. Исключение - приобретение акций (долей) иностранных операторов систем международных финансовых телекоммуникаций. В качестве примеров комитет приводит SWIFT и китайскую CIPS.

Если банк с базовой лицензией или НКО получат долю или контроль над иностранной компанией не по своей инициативе (например, в результате взыскания залога, в счет погашения долга или по решению иностранного суда), по законопроекту они будут обязаны в течение 30 дней уведомить ЦБ, в течение шести месяцев определить срок реализации актива и в течение трех лет выйти из него.

"Сохранение контроля в данной сфере будет способствовать поддержанию стабильной работы российской банковской системы", - указывает комитет.

Сейчас ЦБ предъявляет требования к финансовому положению только крупных банковских акционеров - юрлиц. Законопроект распространяет этот контроль на физлиц - акционеров. Кроме того, документ уточняет порядок изменения статуса банка и исключает из устава кредитной организации конкретный адрес и перечень банковских операций.

В случае принятия закон вступит в силу через год после официального опубликования. Разрешения ЦБ, выданные банкам с универсальной лицензией до этой даты на покупку иностранных активов и открытие филиалов за рубежом, продолжат действовать, получать новое разрешение по обновлённым правилам не потребуется. "Таким образом, предоставляется разумный срок для подготовки кредитных организаций к новому регулированию", - говорится в заключении.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 13 октября.