Поиск

Доходность 30-летних гособлигаций США вернулась на максимум с 2002 г.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Доходность долгосрочных государственных облигаций США в среду вернулась к максимуму почти за 25 лет, поскольку рост цен на нефть усилил опасения по поводу ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики.

Ставка по 30-летним казначейским облигациям в ходе торгов выросла на 5,4 базисного пункта, до 5,715%. Это рекордный показатель с 2002 года.

Цены на нефть марки Brent в среду превышали $102 за баррель из-за новых атак Ирана на суда в Ормузском проливе.

"Мы по-прежнему считаем, что рынок застрял между привлекательными уровнями доходности и нефтью, которая никак не подешевеет", - сказала Эвелин Гомес-Лихти из Mizuho International Plc.

Участники рынка сейчас оценивают вероятность подъема ставки Федрезервом на октябрьском заседании примерно в 22% и практически полностью уверены в том, что ставка будет повышена минимум единожды до конца года, по данным CME FedWatch.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

 На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

Биткойн дешевеет после принудительного закрытия позиций на $550 млн

 Биткойн дешевеет после принудительного закрытия позиций на $550 млн

Японских пивоваров заподозрили в ценовом сговоре

В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года

 В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года

ЦБ РФ оставил без изменений список системно значимых банков

Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

 Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году и начать экспорт

ГТЛК утвердила решение о смене "прописки" с ЯНАО на Новгородскую область

Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

 Нефть Brent подорожала до $101,49 за баррель на фоне угрозы урагана в США

США ухудшили прогноз падения мирового нефтяного спроса в 2026 г. до 1,97 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз средней цены барреля Brent в 2026 г. до $96,3
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12155 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3844 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов