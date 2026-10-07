Доходность 30-летних гособлигаций США вернулась на максимум с 2002 г.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Доходность долгосрочных государственных облигаций США в среду вернулась к максимуму почти за 25 лет, поскольку рост цен на нефть усилил опасения по поводу ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики.

Ставка по 30-летним казначейским облигациям в ходе торгов выросла на 5,4 базисного пункта, до 5,715%. Это рекордный показатель с 2002 года.

Цены на нефть марки Brent в среду превышали $102 за баррель из-за новых атак Ирана на суда в Ормузском проливе.

"Мы по-прежнему считаем, что рынок застрял между привлекательными уровнями доходности и нефтью, которая никак не подешевеет", - сказала Эвелин Гомес-Лихти из Mizuho International Plc.

Участники рынка сейчас оценивают вероятность подъема ставки Федрезервом на октябрьском заседании примерно в 22% и практически полностью уверены в том, что ставка будет повышена минимум единожды до конца года, по данным CME FedWatch.