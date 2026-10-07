Турецкий импорт газа в августе обрушился до минимума за два десятилетия

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сильная выработка гидроэлектростанций в 2026 году по-прежнему помогает Турции избегать лишних расходов на импорт дорогого газа.

Рост выработки ГЭС также виден в сентябре и октябре. Кроме того, этим летом в стране была довольно умеренная погода: температура воздуха приблизилась к климатической норме, было не так жарко, как предыдущие несколько лет, и это позволило меньше энергии тратить на охлаждение воздуха.

Суммарно в августе 2026 года Турция приняла 2,756 млрд куб. м газа, что на 31% меньше, чем годом ранее, сообщает Eurostat. Это минимальный объем импорта за месяц за последние 18 лет - с октября кризисного 2008 года. С начала 2026 года поставки снижаются на 3% - до 36,508 млрд куб. м.

Импорт трубопроводного газа упал на 36% - до 2,372 млрд куб. м. За восемь месяцев наблюдается снижение на 6% - до 25,735 млрд куб. м.

Поставки из России составили за месяц 723 млн куб. м (-61%); с начала года - 12,137 млрд куб. м (-17%).

Из Азербайджана за отчетный месяц получено 732 млн куб. м (-30%). Поставки из этой страны останавливались с 6 по 16 августа из-за профилактики на месторождении Шах-Дениз. С начала года отгружено 7,239 млрд куб. м (-8%).

Из Ирана пришло 916 млн куб. м, что на 9% больше, чем годом ранее; по итогам восьми месяцев импорт растет на 26% - до 6,372 млрд куб. м.

Импорт сжиженного природного газа после зимних рекордов в августе пре-прежнему находился на сезонном "дне" - 384 млн куб. м, или 295 тысяч тонн. Турецкие терминалы по приему СПГ работали с 10-процентной загрузкой. Экспортером СПГ остался только долгосрочный поставщик Алжир. Третий месяц не приходило ни одной партии этого топлива из США.