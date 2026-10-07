ФНБ в сентябре сократился на 210 млрд руб., ликвидная часть составила 1,6% ВВП

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сентябре сократился на 210,28 млрд рублей после роста на 474 млрд рублей в августе, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ.

Размер фонда на 1 октября составил 12 трлн 984,6 млрд рублей (эквивалент $153,795 млрд), или 5,5% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 13 трлн 194,88 млрд рублей (эквивалент $154,145 млрд), или 5,6% ВВП.

Ликвидные активы фонда на начало октября составили 3 трлн 799,7 млрд рублей, или $45,005 млрд (1,6% ВВП, прогнозируемого на год). На начало сентября они были на уровне 3,998 трлн рублей, или $46,705 млрд (1,7% ВВП).

Объем юаней в ФНБ увеличился до 184,352 млрд со 183,996 млрд. Объем золота также вырос - до 131,664 тонн со 131,488 тонны месяц назад.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2025 г. по 30 сентября 2026 г. составила $78,8 млн (эквивалент 6,653 млрд рублей).

Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы его средства, с 1 января по 30 сентября составила 384,433 млрд рублей. Сложилась она следующим образом: переоценка в валюте - 268,308 млрд рублей, в золоте - 71,718 млрд рублей, по евробондам Украины - 18,605 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - 25,802 млрд рублей.

Месяцем ранее курсовая разница по активам и золоту оценивалась в 594,786 млрд рублей, таким образом она уменьшилась за последний месяц на 210,353 млрд рублей.

От размещения средств ФНБ на депозитах ВЭБ.РФ в сентябре в федеральный бюджет поступили доходы на 10,428 млрд рублей ($123,6 млн), в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 3,898 млрд рублей ($46,1 млн), в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 561,1 млн рублей, ($6,6 млн), в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис" - 24,3 млн рублей ($0,3 млн), в ценные бумаги иных российских эмитентов - 625,6 млн рублей ($7,4 млн).

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2026 году составил 615,595 млрд рублей, что эквивалентно $7,497 млрд.

Всего на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ на 1 октября размещено 1,326 трлн рублей, в облигациях госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 515,675 млрд рублей, ООО "НЛК-Финанс" - 249,98 млрд рублей, ООО "Авиакапитал-сервис" - 287,4 млрд рублей, ППК "Фонд развития территорий" - 148,725 млрд рублей, ГТЛК - 185 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей, госкорпорации "Ростех" - 570,486 млрд рублей, ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,05 млрд рублей, других российских эмитентов - 63,7 млрд рублей, $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

В евробонды Украины инвестировано $3 млрд.

Помимо этого, средства ФНБ вложены в "префы" "РЖД" (722,141 млрд рублей), "Атомэнергопрома" (57,5 млрд рублей), Газпромбанка (194,954 млрд рублей) и Россельхозбанка (25 млрд рублей), в обыкновенные акции ПАО "ДОМ.РФ" (196,37 млрд рублей), ПАО "Аэрофлот" (75,335 млрд рублей), ГТЛК (58,334 млрд рублей), Сбербанка (3 трлн 091 млрд рублей), ВТБ (196,236 млрд рублей), на субординированных депозитах находятся в ГПБ 204,476 млрд рублей, в Сбербанке - 94,639 млрд рублей, ВТБ - 293,615 млрд рублей и Совкомбанке - 29,703 млрд рублей.

В сентябре средства ФНБ на 782,5 млн рублей были размещены на депозитах ВЭБ.РФ для финансирования проекта по обновлению подвижного состава Петербургского метрополитена и на 281,6 млн рублей для финансирования проектов по созданию наземного общественного электротранспорта в Нижнем Новгороде.

Также в сентябре "НЛК-Финанс" частично погасил облигации на 2,667 млрд рублей, АО "ГТЛК" - на 841,3 млн рублей, ГК "Автодор" - на 826,3 млн рублей, ООО "Авиакапитал-Сервис" - 969,2 млн рублей.

ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов 577,2 млн рублей, размещенных для финансирования КЖЦ-1, КЖЦ-2 и аэропорта в Саратове.