Минсельхоз планирует до конца года принять программу по повышению плодородия почв

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Программа повышения плодородия почв в РФ может быть принята до конца текущего года, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"У нас в рамках поручения Михаила Владимировича (Мишустина - ИФ) создается программа по повышению плодородия почв. До конца года мы должны ее принять в рамках нашей программы "Земля" (госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса - ИФ)", - заявила Лут на пленарном заседании в рамках выставки "Золотая осень - 2026" в среду в Москве.

По ее словам, в программе "сосредоточено очень много научно-промышленных мер, которые будем внедрять". "Основным идеологом и драйвером является Почвенный институт им. Докучаева. Уже очень много участников присоединилось к этому проекту, - сказала она. - И здесь это сложная история между наукой и внедрением, которую мы должны пройти насколько это возможно в короткий срок. Конечно, это будет очень непросто".

"Наша цель - к 2035 году на 4% повысить долю земли с оптимальным содержанием фосфора, калия и кислотности. И кажется, что 4% - это небольшая цифра. Но восстановление почвы - это один из самых сложных процессов в биологии", - заявила она.

Лут также сообщила, что к 2035 году планируется до 25 млн га с нынешних 5 млн га увеличить площадь сельхозземель, на которых используются почвозащитные агротехнологии. "Это будет очень хороший результат", - сказала она.

В целом же, как отметила министр, "мы имеем очень неплохую по качеству почву", 72% которой содержит нормальный уровень гумуса. "В странах ЕС процент земли с приемлемым уровнем гумуса составляет 45%. То есть фактически плодородная почва находится на критическом уровне. Мы не допустили такой ситуации", - подчеркнула она.

Госпрограмма "Земля" была разработана Минсельхозом по поручению президента РФ по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году. Предполагается, что за этот срок в оборот будет введено 13,2 млн га сельхозземель. К концу 2025 года ввод земель превысил 3 млн га.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается в более 40 млн га.

По данным Росреестра на 1 января 2026 года, площадь земель сельхозназначения составила 374,2 млн га. В том числе 200,7 млн га занимали сельхозугодья, из которых 118,8 млн га - пашня.