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Мировые цены на пшеницу продолжают снижаться

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировые цены на пшеницу за период с 29 сентября по 7 октября продолжили снижение, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Но биржевые котировки частично восстановились под влиянием крупной закупки Саудовской Аравией и продолжающихся атак на торговые суда в Черном море.

Спустя месяц после отмененного из-за высоких цен тендера Саудовская Аравия 2 октября закупила 683 тысячи тонн пшеницы по $334,66-348 за тонну (CnF) с поставкой с 20 ноября по 31 декабря. Год назад средняя цена закупки на аналогичном тендере была существенно ниже - $264 за тонну.

Американская пшеница (SRW) за неделю подешевела на $9, до $287 за тонну, французская - на $2, до $271, австралийская - на $10, до $290, аргентинская - на $1, до $250 за тонну. Цена на румынскую пшеницу не изменилась - $286 за тонну.

Аналитики также отметили, что на ценовую ситуацию в мире оказал влияние и такой фактор, как темпы уборки кукурузы и сои, а также ход озимого сева пшеницы в США. "Из-за дождливой погоды на прошлой неделе темпы уборки кукурузы и сои, а также сев озимой пшеницы в США оказались ниже ожиданий рынка и ниже среднего. Помимо этого, состояние кукурузы и сои ухудшилось, что привело к росту фьючерсов во вторник на все три культуры", - заявили в центре.

Русагротранс США Саудовская Аравия
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