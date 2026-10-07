Снижение цен на овощи и фрукты с 29 сентября по 5 октября замедлилось в два раза

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 29 сентября по 5 октября снизились на 0,6%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда снижение составило 1,2%, удешевление замедлилось в два раза.

Так, цены на картофель и лук стали меньше на 2,3% (на 3,2% и 2,1% соответственно неделей ранее), яблоки - на 2,2% (на 2,5%), капусту - на 1,5% (на 2,3%), морковь - на 1,1% (на 2,2%), огурцы - на 0,9% (на 1,7%), свеклу - на 0,3% (на 1,7%). Цены на помидоры выросли на 3,7% (на 2%), бананы - на 0,8% (на 0,9%).

В результате с начала года цены на морковь увеличились на 17,1%, свеклу - на 15,7%, лук - на 15,1%, капусту - на 7,7%, картофель - на 5,8%, бананы - на 2%. Цены на яблоки в настоящее время на 2% ниже, чем в начале года, на помидоры - на 14,8%, на огурцы - на 45,2%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.