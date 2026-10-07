Рост цен на яйца в России за неделю ускорился до 2,2%, на курятину - до 0,5%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ за неделю с 29 сентября по 5 октября выросли на 2,2%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей (рост на 1,9%) подорожание ускорилось. Повысились и темпы роста цен на мясо кур - до 0,5% с 0,4% неделей ранее.

С начала года цены на яйца выросли на 10,6%, на мясо кур - на 14%.

Росстат также сообщил, что мясные консервы для детского питания за неделю подорожали на 1,6%, овощные - на 1,3%. Цены на гречневую крупу выросли на 1%, мороженую рыбу, пшено и соль - на 0,5%, свинину, сосиски, сардельки, сливочное масло и ультрапастеризованное молоко - на 0,4%, пастеризованное молоко, кефир и маргарин - на 0,3%, сметану, творог, сыры, подсолнечное масло, сухие молочные смеси, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничный хлеб, макаронные изделия, вермишель, печенье и водку - на 0,2%, говядину, рис - на 0,1%.

В то же время сахар-песок подешевел на 0,5%. Неделей ранее цены снизились на 1,2%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.