Индекс МосБиржи опустился ниже 2340 пунктов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций к закрытию дневных торгов в среду сбавил темпы роста вместе с нефтью (декабрьский фьючерс на Brent торгуется у $101 за баррель после роста днем к $102,6 за баррель), фактором поддержки выступали ожидания новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию, а также данных Росстата по инфляции.

Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля завершил день ниже 2340 пунктов после локального роста выше сопротивления 2350 пунктов, максимума с середины сентября.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2337,41 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% до 861,4 пункта. Из индексных бумаги лидировали в росте акции МКПАО "Циан" (+2,4%), "Северстали" (+1,9%), "НЛМК" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), но просели акции ВТБ (-2,4%), "ВК" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Русала" (-0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 8 октября, составил 85,4811 рубля (-23,05 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "Роснефти" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%), "ИКС 5" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "Т-Технологии" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

По словам аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, рынок акций в среду подрос при умеренной активности биржевых игроков.

Индекс МосБиржи после нескольких дней безостановочного роста достиг уровня сопротивления 2350 пунктов, где часть игроков предпочла зафиксировать прибыль. Вероятная локальная коррекция перед дальнейшим движением вверх в сторону 2380-2400 пунктов не приведет к слому восходящего тренда в целом. Большое значение для рынка сохраняют внешнеполитические факторы. Однако судя по тому, что рублевый индекс МосБиржи практически проигнорировал предварительное одобрение дипломатами стран ЕС нового санкционного пакета против российской экономики, а также заявления российского МИДа относительно отсутствия какой-либо активности американской и украинской сторон в плане продолжения переговорного процесса, фондовый рынок в настоящее время растет не только на одной геополитике.

На первый план выходят корпоративные новости "голубых фишек" и прогнозы сильных результатов по МСФО за III квартал. На этом фоне акции "ЛУКОЙЛа" обновили полугодовой максимум на отметке 5670 рублей и поддержали позитивную динамику на "Мосбирже" в целом. Динамика котировок одной из крупнейших компаний индекса связана с ожиданиями успешной отчетности и выплаты промежуточных дивидендов, считает аналитик.

Сохраняющаяся неопределенность в отношении ближневосточного конфликта создает поддержку мировым ценам на нефть, что благоприятно для российских акций. В течение ближайших дней индекс МосБиржи способен вновь протестировать 2350 пунктов, скорректироваться и затем восстановиться при поддержке упомянутых факторов. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 8 октября - колебания в диапазоне 2300-2400 пунктов, заключила Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций не испугался новых западных санкций, продолжает движение к сентябрьским пикам.

Выросли акции "СПБ Биржи" (+6,8%), выступающие одной из ставок инвесторов на возможные геополитические улучшения. Кроме того, 7 октября "СПБ Биржа" расширила линейку неоактивов, среди которых теперь доступны акции таких компаний как Airbnb, AST SpaceMobile, Block, Cloudflare, MercadoLibre, Shopify и других. "Бычий" сценарий дальнейшего роста акций, вероятно, реализуется при сохранении геополитических надежд, а также улучшении финансового положения биржи во II полугодии 2026 года, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в среду преобладали продажи перед публикацией протоколов заседаний ФРС и ЕЦБ, а также на фоне продолжения роста доходностей гособлигаций и цен на нефть. Индексы МосБиржи и РТС продолжили неспешное движение к сентябрьским пикам 2382 пункта и 890 пунктов соответственно, несмотря на новости об одобрении 22-го пакета санкций ЕС, который может быть утвержден до конца этой недели и затрагивает прежде всего компании и лица, связанные с военно-промышленным комплексом. Участники надеются получить обнадеживающие сигналы о возможном телефонном разговоре президентов России и США и, как следствие, о перспективах разрешения украинского кризиса или ослабления санкционного давления, считает Кожухова.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также полагают, что геополитическая повестка на российском рынке акций остается в центре внимания, но инвесторы не особо спешат с покупками. Участники торгов следят за рассмотрением судом жалобы Euroclear Bank и серией телефонных разговоров президента России с зарубежными лидерами. Свежие данные Росстата по недельной инфляции могут повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейшей траектории ключевой ставки ЦБ.

По оценке эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, на дневном графике нефти Brent сохраняется потенциал роста в обновленную зону $105,74-107,14 за баррель. Пока нет слома поддержки $97,06, контроль дневного графика остается на стороне покупателей.

Иран наращивает атаки на суда в Ормузском проливе на фоне роста потоков нефти и газа, по данным Bloomberg. Иран всерьез готовится к очередному витку конфликта: накоплен "огромный запас" новых ракет и беспилотников, производство оружия продолжается ускоренными темпами. По данным министерства обороны, объем производства вырос в 2,5 раза по сравнению с довоенным уровнем, сообщает PRESS TV.

Хуситы заявили, что отразили все попытки армии правительства Йемена продвинуться к Баб-Эль-Мандебскому проливу. Повстанцы также заявили о намерениях перекрыть все аэропорты и порты в Саудовской Аравии, по сообщениям Fars News. Президент и исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заявил о катастрофически ограниченных мировых запасах нефти. По его словам, давление на рынок и цены на топливо будут нарастать до полного открытия Ормузского пролива, а высвобождение 100 млн баррелей из резервов по решению стран G7 позволит лишь ненадолго выиграть время. Даже после возобновления поставок странам может потребоваться до двух лет, чтобы полностью восполнить израсходованные запасы, полагает глава Saudi Aramco.

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций, проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,6-1,4%) и США (индексы акций к 19:00 по Москве снизились на 0,4-0,8% во главе с Dow Jones).

Биржи материкового Китая остаются закрытыми в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

На нефтяном рынке вечером в среду цены замедлили рост, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США на прошлой неделе.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3% до $100,84 за баррель (+0,3% во вторник), ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6% до $88,89 за баррель (-0,6% и +0,01% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,186 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 1,7 млн баррелей. Товарные запасы бензина повысились на 382 тысячи баррелей, дистиллятов - понизились на 42 тысячи баррелей. Эксперты ожидали снижения первого показателя на 1,7 млн баррелей, второго - на 2,1 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 444 тысячи баррелей. Неделей ранее они выросли на 553 тысячи баррелей.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией с поставками топлива с Ближнего Востока. По данным Vitol, в последние 7-10 дней танкеры вывозили с Ближнего Востока нефть в объеме порядка 12 млн баррелей в сутки (б/с) и 2 млн б/с нефтепродуктов. Тем временем советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Нагди заявил, что маршруты прохода судов через Ормузский пролив, которые Тегеран считает незаконными, будут в скором времени закрыты.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают опасения сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана. Американские метеорологи сообщили накануне, что шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней усилится до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет первый атлантический ураган в 2026 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 50,79 млрд рублей (из них 6,69 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,86 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,16 млрд рублей на акции ВТБ).