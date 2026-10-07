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Рубль немного подешевел к юаню в ожидании новых драйверов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в среду рубль немного подешевел к юаню в ожидании новых драйверов к более активной динамике. К

К 19:00 юань подорожал на 4,5 копейки, до 12,75 рубля.

Торги при этом прошли в условиях "тонкого" рынка из-за праздничных выходных дней в Китае, где 1 октября отмечали государственный праздник - День образования КНР. В этом году "золотая неделя" продлилась вплоть до 7 октября, биржи страны в эти дни не работали.

Банк России опустил официальный курс доллара с 8 октября на 23,05 копейки, до 85,4811 рубля, и увеличил курс евро на 29,74 копейки, до 96,3287 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"В среду рубль умеренно подешевел в паре с юанем после существенного укрепления по итогам предыдущей сессии. Напомним, что с сегодняшнего дня Банк России покупает валюту в рамках бюджетного правила объемом 12,1 млрд рублей вместо сентябрьских 1,9 млрд рублей в день. Объем покупки валюты вырос более чем в 6,3 раза, к тому же в прошлом месяце он составлял примерно 1% от биржевых оборотов дня, а в этом - уже около 7%. Это не может не оказывать давления на рубль, тем более на "тонком" рынке из-за "золотой недели" в Китае. Завтра праздничные каникулы в КНР завершаются, и в этой связи мы не исключаем, что еще какое-то время на рынке будет наблюдаться повышенная волатильность", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США на прошлой неделе.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,41%, до $100,99 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,42%, до $89,05 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,186 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 1,7 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают опасения сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана. Американские метеорологи сообщили накануне, что шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней усилится до урагана и, вероятно, затронет объекты нефтедобычи. Это будет первый атлантический ураган в 2026 году.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно остались на уровнях предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 7 октября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 11 базисных пунктов - до 13,66% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в среду опустились на 1 базисный пункт - до 14,08% и 14,26% годовых, версия на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 14,63% годовых.

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