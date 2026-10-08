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Рубль утром умеренно снижается к юаню, несмотря на рост нефти

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг; рубль опускается, несмотря на дорожающую нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,7605 руб. (+1,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,89 коп. выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 29 сентября по 5 октября составила 0,96% после 0,12% с 22 по 28 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 5 октября составил 0,9%, с начала года - 5,94%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 октября 2026 года тарифов на услуги ЖКХ в пределах 9,9%.

Годовая инфляция на 5 октября также ожидаемо резко подскочила. Из данных за пять дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ ускорилась до 7,08% с 6,25% на 28 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 5 октября на уровне 7,17%.

Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 9 октября.

Таким образом, годовая инфляция на 5 октября превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6-7%). Чтобы по итогам 2026 года она уложилась в прогноз ЦБ (6-7%) и прогноз Минэкономразвития (6,8%), потребительские цены в оставшееся время должны расти средними темпами менее 0,1% в неделю.

Нефть

Цены на нефть заметно повышаются в четверг после снижения накануне.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве торгуются по $102,81 за баррель, на 2,62% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,39% до $90,38 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывают опасения эскалации в ближневосточном регионе, возросшие после сообщений СМИ о том, что Пентагон готовит массированные удары по иранским объектам энергетики и ядерной инфраструктуры.

Тем временем нефтедобывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добычу нефти в объеме 510 тыс. баррелей в сутки из-за надвигающегося шторма, пишет Trading Economics.

Ранее на этой неделе американские метеорологи предупредили, что в ближайшие дни формирующийся в этом регионе тропический шторм усилится до урагана. На морские районы залива, находящиеся на пути шторма, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.

Как стало известно в среду из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,186 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 382 тыс. баррелей, дистиллятов - понизились на 42 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 444 тыс. баррелей.

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