Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% в начале основных торгов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг снижается по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и вышедших накануне данных Росстата, ожидаемо показавших ускорение инфляции в "тарифную неделю", что повышает вероятность сохранения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в октябре. Сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (декабрьский фьючерс на Brent поднялся к $102,8 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3%.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2329,79 пункта (-0,3%), индекс РТС - 858,59 пункта (-0,3%). Из индексных бумаг лидируют в откате акции "Яндекса" (-2,8%), МКБ (-2,7%), "ФосАгро" (-1,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,1%), но подросли бумаги "Газпрома" (+0,8%), "Полюса" (+0,8%), "Роснефти" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 октября, составляет 85,4811 руб. (-23,05 копейки).

"Яндекс" сообщил в четверг об инциденте, произошедшем в дата-центре компании в городе Сасово Рязанской области. "В дата-центре в Сасово произошёл инцидент, который затронул часть инфраструктуры. Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет. Команда устраняет последствия происшествия и восстанавливает работу затронутых сервисов", - сообщила пресс-служба в четверг. При этом в компании подчеркнули, что основные сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме.

Подешевели также акции "Т-Технологии" (-1%), "Северстали" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "Московской биржи" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%).

Подорожали акции ВТБ (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 29 сентября по 5 октября составила 0,96% после 0,12% с 22 по 28 сентября, 0,06% с 15 по 21 сентября, 0,02% с 8 по 14 сентября и 0,05% с 1 по 7 сентября. С начала месяца рост цен в РФ к 5 октября составил 0,9%, с начала года - 5,94%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 октября 2026 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 октября тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране должны были вырасти в пределах 9,9%).

Годовая инфляция на 5 октября также ожидаемо резко подскочила (так как в 2025 году индексация тарифов ЖКХ была проведена с 1 июля, с 2027 года сроки индексации тарифов также вернутся к традиционному 1 июля).

Из данных за пять дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 октября ускорилась до 7,08% с 6,25% на 28 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,17% с 6,26% на 28 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 9 октября.

Таким образом, годовая инфляция на 5 октября превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6-7%). Чтобы инфляция по итогам 2026 года уложилась в прогноз ЦБ (6-7%) и прогноз Минэкономразвития (6,8%), потребительские цены в оставшееся время должны расти средними темпами менее 0,1% в неделю.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в середине сентября говорил "Интерфаксу", что индексация тарифов ЖКУ, запланированная с 1 октября 2026 года, добавит к годовой инфляции примерно 0,7 процентного пункта (п.п.), приблизит ее к верхней границе июльского прогноза ЦБ РФ в 7%.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, поддержку рынку акций оказывают подросшие цены на нефть на фоне прогнозов синоптиков о приближающемся урагане в Мексиканском заливе - в зоне шторма может оказаться 15% добычи нефти и 5% добычи природного газа в США. Также положительный стимул рынку дают ожидания итогов телефонного разговора между президентами России и США, а также комментарии Дональда Трампа о приближении урегулирования конфликта на Украине.

Тем не менее, сдерживающим фактором стали слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии планов проведения трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной. Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России требуется понимание позиции Украины, с которой та подойдет к переговорам, после инцидентов в дни выборов в Госдуму.

С точки зрения технического анализа на дневном графике индекса МосБиржи сопротивлением выступает зона 2350-2380 пунктов, поддержкой - уровень 2230 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. Между тем индекс подает сигналы о перекупленности, в связи с чем дальнейшее движение вверх может быть затруднено, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на ближайшем заседании Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Инфляционное давление сохраняется, а плановое повышение тарифов ЖКХ и РЖД только усилит общую инфляцию. Инфляционные ожидания также остаются повышенными, и после индексации тарифов вероятен новый всплеск роста. Кредитная активность высокая, прежде всего в корпоративном сегменте. Рост зарплат по-прежнему опережает темпы производительности труда. Бюджетный импульс продолжит действовать как в 2026 году, так и в течение последующего трехлетнего периода 2027-2029 годов, что в сочетании с новым этапом повышения налогов формирует структурный проинфляционный риск.

Индекс МосБиржи на текущей неделе продолжит торговаться в диапазоне 2300-2400 пунктов. Позитив в геополитике позволит протестировать верхнюю границу, тогда как ускорение инфляции и жесткая денежно-кредитная политика Банка России способны вернуть индекс к 2280 пунктам. При нейтральном фоне рынок останется вблизи текущих отметок, полагают эксперты "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые рынки

В США накануне индексы акций просели на 0,2-0,7% во главе с Dow Jones, участники оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Члены руководства Федрезерва единогласно поддержали решение повысить ключевую ставку на сентябрьском заседании для того, чтобы ослабить инфляционное давление, следует из протокола. При этом "большинство участников заседания полагает, что еще одно повышение ключевой ставки, вероятно, будет уместным до конца года", говорится в документе.

ФРС по итогам заседания в середине сентября повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Подъем ставки случился впервые за три года, до этого она трижды снижалась в 2024 году и трижды - в 2025 году.

"При этом участники подчеркнули, что они подходят к каждому заседанию непредвзято, а решения на будущих заседаниях будут зависеть от поступающей информации и ее влияния на прогнозы и баланс рисков", - указано в протоколе.

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1%, австралийский ASX - на 0,8%, южнокорейский KOSPI - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены вернулись к росту после коррекции накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве в четверг составила $102,76 за баррель (+2,6% и -0,4% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $90,36 за баррель (+2,4% и -1,3% в среду).

Поддержку нефтяным ценам оказывают опасения эскалации в ближневосточном регионе, возросшие после сообщений СМИ о том, что Пентагон готовит массированные удары по иранским объектам энергетики и ядерной инфраструктуры.

В минувшую пятницу команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела в Кэмп-Дэвиде многочасовое совещание, на котором, в частности, обсуждалось возобновление боевых действий против Ирана, сообщил Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, Пентагон поручил Центральному командованию ВС США (CENTCOM) завершить подготовку к возобновлению масштабных военных операций. Источники Axios не исключают, что новые удары по Ирану могут быть нанесены до промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь.

Сообщения Axios стали неожиданностью для участников рынка, среди которых преобладало мнение, что Трамп воздержится от эскалации напряженности в отношениях с Тегераном в преддверии выборов, отмечает Trading Economics.

Число нападений на танкеры, проходящие через Ормузский пролив, растет и на прошлой неделе достигло максимума с начала военной фазы американо-иранского конфликта, пишет Reuters. Увеличение числа атак происходит на фоне наращивания экспорта нефти из региона.

Тем временем нефтедобывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добычу нефти в объеме 510 тыс. баррелей в сутки из-за надвигающегося шторма, пишет Trading Economics. Ранее на этой неделе американские метеорологи предупредили, что в ближайшие дни формирующийся в этом регионе тропический шторм усилится до урагана. На морские районы залива, находящиеся на пути шторма, приходится 15% нефтедобычи и 5% добычи природного газа в США.