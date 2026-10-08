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TSMC в III квартале увеличила выручку в 1,5 раза - до рекорда

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в сентябре нарастил выручку на 54,6% в годовом выражении - до 511,86 млрд новых тайваньских долларов ($16,04 млрд), говорится в пресс-релизе компании.

Выручка за девять месяцев года увеличилась на 41,1% - до 3,9 трлн долларов.

Доходы в июле-сентябре, исходя из отчетов о выручке за прошлые месяцы, повысились в 1,5 раза и составили рекордные 1,49 трлн долларов. Консенсус-прогноз LSEG SmartEstimate предусматривал 1,46 трлн долларов.

Полную отчетность за третий квартал TSMC опубликует 15 октября.

Акции компании подешевели на 1,4% по итогам торгов на Тайване в четверг.

В число ее клиентов входят американские Apple и Nvidia, а также японская Sony.

TSMC
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